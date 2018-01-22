Hayrabolu Deresi taştı

Trakya’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Hayrabolu ilçesi çevre yolu ulaşıma kapandı, dere civarındaki bazı iş yerlerini su bastı. Hayrabolu Küçük Sanayi Sitesi'nde de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su baskını sonucu bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Meteorolojiden Trakya Bölgesi için kritik uyarı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, oluşması muhtemel ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunarak, “Trakya kesiminde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.