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Hayrabolu’da Eğitim ve Halk güvenlik toplantısı

Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesinde, Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında Eğitim ve Halk güvenlik toplantıları yapıldı.

Hayraboluda Eğitim ve Halk güvenlik toplantısı

19 Kasım 2016 07:36

Hayrabolu Kaymakamı Tamer Orhan başkanlığında Sadi Kıyak Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen eğitim toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri katıldı. Toplantıda eğitim ile ilgili konular ve okullarla ilgili sorunlar görüşüldü.

Halk güvenlik toplantısı
Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında düzenlenen halk ve güvenlik toplantılarına ise ilçe daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Halk toplantısında Kaymakam Tamer Orhan ve bazı daire amirleri tarafından yapılan konuşmaların ardından vatandaşların istek, şikayet ve önerileri dinlendi. Güvenlik toplantısında ilçenin asayiş ve güvenliği ile ilgili konularda görüşüldü.

Etiketler: Kaymakam Tamer Orhan


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