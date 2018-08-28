Hayratlı ve Kadıköylü çocuklar birlikte konser verdi

Hayrat Kaymakamlığı, Kadıköy Belediyesi ve Hayrat Belediyesi’nin destekleriyle Nuhoğlu Vakfı tarafından gerçekleştirilen şenlikte, Hayratlı ve Kadıköylü çocukların konserinin yanı sıra yöresel birçok etkinlik de yer aldı.

Nuhoğlu Vakfı her yıl düzenlediği 30 Ağustos Geleneksel Aile Buluşması’nı Hayrat’ta yine büyük bir şenlik ile gerçekleştirdi. Düzenlenen şenlikte Hayrat’ın ilk sanat merkezi olan Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu’ndaki Hayratlı ve Kadıköylü 60 çocuk büyük bir konser verdi. Yöresel sanatçıların da konserinin yer aldığı birçok etkinlikle Hayratlılar keyifli bir zaman geçirdi.

"5 ayda burada ortak konser verebilecek konuma geldiler"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin çocuk sanat merkezinde yaklaşık 3 bin 500 çocuğun faaliyet gösterdiğini belirterek, "Çocukların sanata olan ilgileri açısından Kadıköy Belediyesi çok deneyimli belediye. Bu projeye de Kadıköy belediyesi büyük destek verdi. Çocuklarımız 5 aylık bir süre içerinde burada ortak konser verebilecek konuma geldiler. Bu da şunu gösterir ki bu ülkenin çocuklarına ne verirsen onlar bize yüzlerce katını geri verirler. Çocuklarımızın 5 yaşına kadar algılama güçleri yüzde 98, 10 yaşında ise yüzde 38’e düşüyor. Özellikle bu dönemde kişisel gelişimlerine verilen katkıların değeri çok büyük. Çocuklar nerede olursa olsun aynı öz güvenle bu çalışmayı yaptılar ve bunu Hayratlılarla paylaştılar. Biz bunu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaptık. Çocuklara katkı verecek her projede biz varız. Aileler kamuyu çocukların eğitimi konusunda zorlamalı. Sanat ve spor gibi etkinlikler çocuklarda bir kimlik oluşturarak eğitimli olmalarına yardımcı oluyor. Kamu bu hizmetleri Türkiye’nin her yerinde vermek zorunda. Aileler bilsin ki çocuklara şu anda yaptıkları tüm yatırımlar ileride onlara büyük bir zenginlik olarak geri dönecek" şeklinde konuştu.

"Bu tür projeler gelecek için önemli"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise yaptığı konuşmada, gelecek için bu tür projelerin önemli olduğuna değinerek, "Burada geleceğimiz için çok umutlandığım bir toplantıyı hayata geçirdik. Nuhoğlu Vakfı’nın her sene bir tema ile yaptığı toplantıların bu bölümünde çok güzel hazırlıkla çocukların konserini izledik. Sanat ve kültürün insanlara nasıl katkılar sunduğunu bize gösteren bu proje için şükranlarımı sunuyorum. Nuhoğlu Vakfı’nın köklerini nasıl unutmadığını, eğitime, sanata ve kültüre bugün ki kütüphaneyi de açarak nasıl katkı sağladığını gördük ve yaşadık. 18 ilçemizin de bir Nuhoğlu Vakfı’na ihtiyacı olduğu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanat merkezi açma fikri uçakta aklımıza geldi"

Hayratlı çocukların resim ve müzik alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi’ni kurduklarını söyleyen Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayri Nuhoğlu, “Sanat merkezi açma fikri uçakta aklımıza geldi. Bu projemizde Kadıköy Belediyesi çocuk sanat merkezi proje koordinatörlüğü destek verdi. Bu fikrimizin ortaya çıkma nedeni eğitim ve sanat olmayan toplumların ileride başarılı olmayacağını herkes biliyor. Sanat insanın düşüncelerini ve hayallerini ortaya çıkarıyor. Yani içine kapalı olan çocuklarımız dışa açılıyor. Sanat sadece zihinsel ve ruhsal açıdan değil maddi açıdan da çocukların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir olaydır. Bizim vakfımız 23 Nisan, 29 Ekim ve 30 Ağustos olmak üzere üç tane aile buluşması yapar. Bu sanat merkezimiz bütün Hayrat halkına açık. İsteyen herkes ücretsiz eğitim alabiliyor" dedi.

Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog Aygün Fazlıoğlu ise, bu tür projeleri yaygınlaştırmak gerektiğini belirterek, "Bu projeyi, imkânları kısıtlı olan ve imkânı olan gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu sosyal bir bütünleşme olarak görüyorum. Çünkü az gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde gençleri ve çocukların kendilerini ifade edebileceği mekanlar çok kısıtlı. Bu proje ile birlikte gençler ve çocuklar bu imkâna kavuşur diye düşünüyorum. Bizim bu modeli yaygınlaştırmamız lazım. Belki de Kadıköy ve Hayrat’ı kardeş ilçe ilan edip yeni yeni projeler yapılabilir. Bu projenin hedefi kendi imkânlarıyla illerin merkezlerine erişemeyen çocukların kendi düşüncelerini ortaya koyabilecekleri ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışma alanı edinmelerine yardımcı olmaktır. Burada çocuklar kendi akranlarıyla bir arada olabilecekler ve aynı zamanda kendilerini keşfetme olayını yaşayabilecekler" diye konuştu.

Hayrat’a 2 bin kitaplı kafe kütüphane

Trabzon’un Hayrat ilçesinde bulunan ve Nuhoğlu Vakfı tarafından restorasyonu tamamlanan Şelale Restoran’ının bir bölümü de 2 bin kitap ile dev bir kütüphaneye dönüştürüldü. Hayrat halkına hizmet verecek kütüphanede insanlar bir yandan kitaplarını okurken, diğer yandan da çay ve kahvelerini içebilecekler. Turistik değeri de olan şelale restoranın bir bölümünü kütüphane haline getirdiklerini söyleyen Nuhoğlu Vakfı Başkanı Av. Hayri Nuhoğlu, "Hayrat halkına hizmet verecek kütüphanemizin Hayrat’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.