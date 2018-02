Hayrete düşüren görüntü

Görenler apartmanın giriş kapısının önünde bulunan elektrik direği ile ilgili hatanın kimden kaynaklandığını merak ediyor. İlk bakışta hatanın müteahhit firmadan kaynaklandığı düşünülse de, alınan bilgilere göre müteahhit firmanın binayı yaparken OEDAŞ yetkilileri ile görüştüğü ve binanın tamamlanmasının ardından direğin giriş kapısı önünden alınacağı belirtildi. Binanın bitmesinin ardından OEDAŞ'a konu hakkında bilgi verdiğini belirten müteahhit firma yetkilileri, OEDAŞ yetkililerinin elektrik direğinin mevcut yerinden kaldırılarak uygun bir yere taşıyacaklarını belirtmelerine rağmen uzun süredir hiç bir çalışma gerçekleşmediğini dile getirdiler. Apartman sakinlerini zor duruma sokan elektrik direği sokak sakinlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Ayrıca elektrik direğinin yanında ve korkuluklara bağlı halde bulunan elektrik kablosu ise ayrı bir korku oluşturuyor.

Konu ile ilgili bilgi veren site yöneticileri; bir an önce gerekli çalışmanın yapılmasını istiyor. Her gün ölümle burun buruna geldiklerini belirten site yöneticileri; "Evimize girmeye korkar olduk. Çocuklarımızı her gün dikkatli geçin diye uyarıyoruz, biz bu durumdan çok bunaldık. Her gün çocuklarımızın başına bir şey gelecek diye çok korkuyoruz. Kapımızın önündeki direk yetmezmiş gibi birde yaya yolunu kapatan kablolarla uğraşıyoruz. Yetkili kişilere bildirimler yapıldı ama değişen bir şey olmadı. Biran önce yetkililerin bu işe bir el atması gerekiyor. Artık biz bu korkulu rüyadan uyanmak istiyoruz" dediler.

İsmet Cep