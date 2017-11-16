Diğer
Kategoriler

Hayvan ahırına uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa'nın Selendi ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 23 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 4 kişi ise gözaltına alındı..

Hayvan ahırına uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

16 Kasım 2017 18:31

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir hayvan ahırında uyuşturucu bulunduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Vicdan'ın da katıldığı uyuşturucu operasyonunda hayvan ahırının her yeri arandı. Aramalar sonrasında ahırda çuvallar içinde satışa hazır 23 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca operasyonda depoda bulunan S.B., M.G., M.G., EK. olmak üzere 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü. 

Adem Çakır
 

Etiketler: uyuşturucu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç