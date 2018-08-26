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Hayvan atık çukuruna düşen köpekler kurtarıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde hayvan atık çukuruna düşen iki köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

Hayvan atık çukuruna düşen köpekler kurtarıldı

26 Ağustos 2018 15:05

Kırsalda bulunan Börezli Mahallesi’nde hayvan atık çukuruna 2 köpeğin düştüğünü gören mahalle sakinleri kendi imkanları ile köpekleri kurtaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istediler.
Ekipler, köpekleri kurtarabilmek için yoğun uğraş verdiler. 1 saate yakın süren çalışmanın sonunda köpekler kurtarıldı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri olmasa köpeklerin telef olacağını belirterek itfaiye erlerine teşekkür ettiler. 

Ayvalık’ta da sıkışan kedi kurtarıldı 

Öte yandan Ayvalık Düçmen Sitesi’nde su deposu ve duvar arasında sıkışan kedi ise itfaiye ekiplerin başarılı çalışması ile kurtarıldı.  

Bekir Terzioğlu
 

 

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