Hayvan çiftliğinde izinsiz çalışan Afganistan uyruklu şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde F.Ç. isimli şahsa ait hayvan çiftliğinde H.A. isimli Afganistan uyruklu bir şahsın izinsiz olarak çalıştırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, F.Ç. hakkında yabancı şahısların çalıştırılması kanununa muhalefet suçundan işlem yaparak, gerekli ceza işlemlerinin uygulanması için SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine gönderilmek üzere tutanak tanzim etti.

Yapılan kontrollerde, pasaportu olmadığı ve yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu H.A. isimli şahsa 2 bin 507 TL idari para cezası kesildi. Kaçak şahıs, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.