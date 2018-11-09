Hayvan hakları için 'ombudsmanlık' önerisi

Hayvanlara karşı son dönemlerde sıkça gündeme gelen şiddet olaylarının önlenmesine yönelik çözüm arayışları, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği 'Hukuki ve Psikolojik Boyutuyla Hayvan Hakları ve Korunması' panelinde ele alındı. Panelin moderatörlüğünü yapan İAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Ulusoy, “hayvan hakları ombudsmanlığı” önerisinde bulundu.

Konuyu ilk defa bu panelde gündeme getirdiklerini belirten ve “hayvan hakları ombudsmanlığı” önerisi hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Erol Ulusoy şunları söyledi:

“Hayvan Hakları Ombudsmanı, sadece hayvan hakları konusunda görev yapacak ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını denetleyecek bir makam olarak düşünüldü. Hayvanlara karşı işlenen bir suçun yargılanmasında para cezası söz konusuysa, hayvan lehine dahil olacak. Eğer ceza kanuna giren bir suç varsa onunla ilgili bütün bilgileri toplayıp bir sicil halinde tutacak, cumhuriyet savcılığıyla irtibat halinde olacak. Bu öneri uygulanırsa hayvan hakları daha sıkı takip edilebilir.”

“Hayvan sevgisi çocukken aşılanmalı”

Aile mahkemelerinde boşanmayla sonuçlanan davalarda çiftlerin çocuklarının yanı sıra ortak hayvanlarıyla olan ilişkilerinin de düzenlenmeye başlandığını kaydeden Prof. Dr. Erol Ulusoy, “Hayvanlar sadece doğanın değil, aynı zamanda toplumumuzun da bir parçası. Hayvan sevgisi mutlu ve barışçıl bir toplumun ön koşuludur. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz” diye konuştu. İnsana karşı işlenen suçlarda verilen hapis cezaları gibi hayvana karşı işlenenlerin de cezalandırılması gerektiğini savunan Prof. Dr. Ulusoy, “İnsanlara hayvan sevgisinin henüz çocukken aşılanması lazım. Çocuk bir hayvanın canını acıtmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu o hayvan ailesinin bir parçası olduğunda daha iyi görebilir, hayvanın canını acıttığında aslında ailesinin canını acıttığını düşünür” dedi.

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli'nin de iştirak ettiği, moderatörlüğünü İAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yaptığı panelde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, İAÜ Hukuk Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Özen İnci ve Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Şahide Güliz Kolburan, Hayvanları Doğal Ortamlarında Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yılmaz konuşmacı olarak yer alırken, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) üyeleri, baroların temsilcileri, hayvan severler, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı. Panel konuşmacılarından Prof. Dr. Hüseyin Hatemi hayvanların denek olarak kullanılmasının kesinlikle yasaklanması gerektiğini ifade ederken, Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu ise hayvanlarla ilgili davalardan örnekler sundu. Panelde varılan sonuçlar, bilimsel bir rapor haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na gönderildi.