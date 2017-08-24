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Hayvan pazarında alıcı da satıcı da memnun değil

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, kurulan hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı. Alıcılar fiyatlardan, satıcılar da girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınıyor.

Hayvan pazarında alıcı da satıcı da memnun değil

24 Ağustos 2017 09:55

Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı’da yaylalarda ve köylerde beslenen on binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Batı illerine kamyonlarla götürülüyor. Bir yandan ülkenin dört bir yanına hayvanların götürüldüğü kentte, şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar da kurbanlık almak için hayvan pazarının yolunu tutuyor. En uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile kurban satıcıları arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.Besicilerle alıcılarının arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, yapılan pazarlıkların çoğu 200-300 TL gibi anlaşmazlık sonucu bozuluyor. Bu durumdan alıcı ve satıcının memnun olmadığı belirtiliyor. Büyükbaş hayvanların fiyatı 3 bin ile 10 bin, küçükbaş hayvanların ise 500 ile 900 lira arası değişirken koyunların çifti bin 300 liradan alıcı bekliyor. 

Hayvan pazarına kurbanlık almak için gelen Ahmet Bulut adlı vatandaş, asgari ücretle çalışan bir kişi olarak kurbanlık fiyatlarını pahalı bulduğunu söyledi.

Kurbanlık satan Niyazi Paliğa ise, "Samanın kilosu 50 kuruş olmuş, hayvanlar üzerinde konuşuyorlar, ama pahalı değildir. Millet hayvancılığı bıraktı. Hayvan bakmak masraflıdır, bu masrafı üzerine bıraktığın zaman hayvan kendi parasını çıkarmıyor." dedi. 

Abdullah Söylemez

Etiketler: ağrı, kurbanlık


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