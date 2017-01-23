“Hayvan Sevgisi Çocukken Başlar” adlı projesi ile 5 yaşından 15 yaşına birçok çocuğa oyunlar ve hikayelerle hayvan sevgisini öğreten Özkan, projeyi İKBU Hayvan Haklarını Koruma Kulübü ve İKBU Çocuk Üniversitesi ile birlikte hayata geçiriyor.



“Sokaklarda, kuyruğuna ip bağlanmış, başına poşet geçirilmiş hayvanlar bulduğumda, onlara bunu yapanların çocuklar olduğunu fark ettim ve çocukların hayvanlara davranışlarını gözlemlediğimde neredeyse işkence düzeyine vardığını gördüm” diyen Özkan projeyi buradan yola çıkarak hazırlamış. Çocukların zekasını hafife almamak gerektiğini ve müthiş bir algı kapasitelerinin olduğunu söyleyen Özkan, “Bir kere doğru yapılan bir açıklamaya ikna oldular mı davranış değişikliği hemen gerçekleşiyor. Hayvanlarla ilgili ya bilgileri yok ya da yanlış algıları var. Bu yüzden ne kadar küçük yaşta çocukla iletişime geçersek o kadar iyi” diyor.

Pilot bölge Bağcılar

İlk atölyelerini Bağcılar İsa Yusuf Alptekin İlkokulu’nda 5 yaş grubu anaokulu öğrencileriyle düzenlediklerini kaydeden Özkan, şöyle devam ediyor: “Bu okulu seçmemizin önemli bir nedeni öğretmenlerin ve yöneticilerin bizimle uyum içinde çalışabilmeleri, öğrencilerin katılımlarını desteklemeleri ve bu tip çalışmaların öneminin farkında olmalarıydı. Bir diğeri ise okulun Bağcılar gibi çok çeşitli gruplardan kişilerin yaşadığı bir çevrede yer almasıydı. Atölye düzenlemeye gitmeden önce çocuklar öğretmenleri tarafından konuyla ilgili bilgilendirilmişti. O nedenle geldiğimizde bizi bekler durumda bulduk öğrencileri. Hepsi bizi çok meraklı ve heyecanlı gözlerle karşıladılar. Kalabalık bir ‘ağabey – abla grubu’ görmek onları heyecanlandırmıştı. Bizi gördüklerinde arkadaşlarıyla birbirlerine bakışıp gülümsediklerini fark ettik. Kendimizi tanıtıp neler yapacağımızı anlattığımızda hepsi çok uyumlu göründü. Zaten bu uyum etkinliklerin sonuna kadar da devam etti. Hepsi gayet istekliydi ve tüm aktivitelerde bize sorunsuz eşlik etti. Hayvan maskelerimizi hazırlayıp yüz boyama yaparken, çocuklarla birlikte çeşitli hayvan sesleri çıkardık. Şarkılar söyleyip sohbet ederken çok eğlendik.”

Atölye içerikleri için profesyonel yardım alıyor

Atölye etkinliklerini İKBU Hayvan Haklarını Koruma Kulübünden bu proje için gönüllü olan arkadaşları ile birlikte belirlediklerini söyleyen Özkan, içeriklerin uygulamalar öncesinde İKBU Çocuk Üniversitesindeki akademisyenler tarafından kontrol edildiğini vurguluyor. Özkan “Burada önemli olan bu yaş grubuna hitap eden ve onların rahatlıkla yapabileceği aktiviteler seçmekti. Hem eğlenceli hem öğretici bir akış oluşturuldu” diyor.

Özellikle sosyal medyada dolaşan hayvanlara yapılan işkence görüntüleri ve toplu tepkiler sonrası gündeme gelen hayvan hakları ve sevgisi için atılmış bu adım Miray Yıldız Özkan için çok önemli. Pedagog ve psikologların da yardımıyla çok daha kapsamlı eğitim modülleri oluşturmak istediklerini ileten Özkan sözlerini, “Pek çok gönüllü eğitmen yetiştirmek ve bu sayede bunu sürdürülebilir bir eğitim zincirine dönüştürüp ulaşabildiğimiz kadar çocuğa ulaşmak istiyoruz. Tabii bu amaçlarımız için sponsor ve iyi bir alt yapı çalışması gerekiyor. Şu an sponsorumuz yok ama bu söyleşiden sonra heyecanımızı ve amaçlarımızı gören bir sponsor çıkar kim bilir?” diyerek bitiriyor.

