Diğer
Kategoriler

Hayvan tüccarı otomobilinde ölü bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde başından silahla vurulan hayvan tüccarının cesedi otomobilinde bulundu.

Hayvan tüccarı otomobilinde ölü bulundu

04 Mayıs 2017 11:32

Alınan bilgiye göre, Mersin-Tarsus-Adana TEM otoyolu Çamalan gişelerine 600 metre mesafede yol kenarında park edilmiş bir otomobilde kanlar içinde bir şahsın olduğu gören diğer sürücüler, olayı 112 Acil Servis'e ve jandarmaya bildirdi. 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde başında vurulmuş olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, aracın içinde ölü bulunan şahsın hayvan tüccarlığı yapan 40 yaşındaki Mehmet İnce olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ersoy Yalçın

Etiketler: Mersin hayvan tüccarı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!