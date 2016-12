Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan 180 dönüm arazi üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi 2 bin 500’e yakın hayvana ev sahipliği yapıyor. Bölgesinde en geniş hayvanat bahçelerinden biri olan Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü ve Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Mehmet Akbaş, 2016 yılının Ocak-Ekim ayı arasında 283 bin 868 ziyaretçiyi misafir ettiklerini kaydetti. Aylara göre ziyaretçi dağılımını aktaran Akbaş, “Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi sayısı aylara göre değişiyor. Ocak ayında 5 bin 774, Şubat’ta 14 bin 714, Mart’ta 18 bin 615. Daha sonra havalar ısındıkça ziyaretçilerin de tercihi değişiyor. Nisan ayında 33 bin 700’e çıkmışız, Mayıs ayında 36 bin 311. Haziran’da Ramazan nedeniyle 25 bine kadar düşüş oldu. Temmuz ayında 53 bin, Ağustos ayında 40 bin, Eylül ayında 38 bin, Ekim ayında da 23 bin 37 kişi ziyaret etti. 2016’nın 10 ayında toplam 283 bin 768 ziyaretçimiz olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Yaşlısından, gencine, engellisine varana kadar halkımızı her zaman bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine sundukları imkanlardan vatandaşın daha iyi faydalanabilmesi için sürekli gelişme içerisinde oldukların altını çizen Akbaş, “Ziyaretçilerimizden olumlu görüşler alıyoruz. Önerileri olursa onları da dikkate alıyoruz eksiklerimizi ortaya çıkarmak açısından. Sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız. Belediyemizin sunmuş olduğu bu imkanı Kayseri halkına daha iyi bir şekilde nasıl sunabiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Buradaki amacımız halka daha güzel bir hizmet sunabilmek, daha güzel bir ortamda gezdirebilmek. O nedenle de Kayseri Büyükşehir Belediyemizin halkına sunmuş olduğu bu güzel imkandan faydalanılması için Kayseri halkını her zaman davet ediyoruz. Gerçekten harika bir ortamımız var. Yaşlısından, gencine, engellisine varana kadar halkımızı her zaman bekliyoruz” diye konuştu.

Turan Bulut