Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yılbaşı öncesi hayvanlara hediye paketleri içerisinde yiyecekler verildi. Bakıcılar, içerisine et, meyve ve sebzeler olan kutuları hayvanların bulunduğu yerlere bıraktı. Kaplanlar önce koklayarak içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştıkları kutuları daha sonra pençeleriyle açarak içerisindeki yiyecekleri yedi. Maymunlar ise hediye paketi içerisindeki meyve ve sebzeleri almak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.

"Hayvanlara kutular içerisinde hediyeler veriyoruz"

Yılbaşında hayvanları unutmadıklarını söyleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "2016 yılını bitiriyoruz. Hayvanat Bahçesinde yeni yıl için hazırlıklar var. Tabi hayvanları da unutmuyoruz. Onlara kutular içerisinde beslendiği ve en çok sevdiği yiyecekleri vermeye çalışıyoruz. Sibirya Kaplanına et verdik, maymunlara sebze ve meyve verdik. Şimdi kahverengi kapuçinlerin içerisindeyiz. Onlara da ceviz ve yumurta veriyoruz. Şuan keyifle verdiğimiz hediyeleri yiyorlar" dedi.

"2017 yılının inşallah ülkemize hayırlar ve barış getirmesini diliyoruz"

Sözlerine yeni yıl mesajı vererek devam eden Aydın, "Yeni yılda ülkemizin milli beraberlik, huzur ve barış içerisinde yaşamasını umut ediyoruz. 2017 yılının inşallah ülkemize hayırlar ve barış getirmesini diliyoruz. Bu kapsamda da biz kendi hayvanat bahçemize gelen ziyaretçilerimize de sürpriz etkinlikler yapıyoruz. En azından bu dönemki zor günleri bir nebze olsa da atlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni yıl hediyesi alan hayvanlar, hediye paketlerini aldıktan sonra yapmış oldukları hareketler ile ziyaretçilere güzel anlar yaşattı.

Kaan Kızıl



