Hayvanat bahçesinin gözdesi penguen ve foklar

Geçtiğimiz aylarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne Almanya Frankfurt’tan 2 adet fok balığı ile Belçika’nın Antwerp bölgesinden 10 adet penguen getirildi. Bu hayvanlarla birlikte 112 farklı türe ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi sonbaharın güzel günlerinde özellikle öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Fok balıkların yetkililer tarafından beslenmesi ve top ile yaptıkları oyunu keyifle izleyen ziyaretçiler, penguenleri ise camdan suyun altında ve suyun üstünde izleyebilme imkanı buluyor. Penguen ve fok balıklarını ilk kez gördüklerini dile getiren öğrenciler, tekrar hayvanat bahçesine gelmek istediklerini söylediler.

