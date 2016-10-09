Edinilen bilgilere göre, Acıpayam ilçesi Gümüş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zeynel Kılınç (48), akşam saatlerinde hayvanlarına yem vermek üzere evden ayrıldı. Evli ve 3 çocuk babası Kılınç, traktörle hayvanlara silaj ezdiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayı duyan yakınları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Kılınç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ