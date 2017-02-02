Diğer
Kategoriler

Hayvanları çocukları gibi giydirdi

Nevşehir’de çiftçilikle uğraşan 35 yaşındaki Mehmet Açıkgöz, eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında hayvanlarına kıyafet giydirdi.

Hayvanları çocukları gibi giydirdi

02 Şubat 2017 14:38

Nevşehir’de son günlerde hava sıcaklıklarının eksi 25’e kadar düşmesinin ardından Çardak köyünde çiftçilik ve hayvancılık işi ile uğraşan 35 yaşındaki Mehmet Açıkgöz çareyi ineklerine kıyafet giydirmekte buldu. Açıkgöz, "Hayvanlarımın bu soğuktan etkilenmemesi için böyle bir çareyi buldum ve faydasını da çok gördüm" diye konuştu. 

Çiftçi olduğunu ancak hayvancılıkla da uğraştığını söyleyen Açıkgöz, “50’ye yakın hayvanımız var. Bu sene malumunuz kış çok sert geçiyor. Bu yüzden bizim üşüdüğümüz gibi hayvanların da üşüdüğünü düşündük. Genellikle bütün hayvanlarımızın üzerini örtüyoruz ama bu da havaların sıcaklığına göre değişiyor. Eksi 20 ile eksi 25 gibi soğuk havalarda hayvanların üzerini örtüyoruz. Bu gün de hava çok soğuk olunca böyle bir şey aklımıza geldi ve çokta faydasını gördük" dedi.

"Hayvan çok soğukta durursa özellikle taze buzağılar aşırı şekilde süt içmiyor ishal oluyor" diyen Açıkgöz "Bir gün iki tanesine bu kıyafeti denedim. Baktım işimize yarayacak ve hepsine de kıyafet uygulaması yaptık. Ben bu uygulamanın olumlu olduğunu gördüm. Çünkü aşırı soğuklarda hayvanlarda titreme olmaya başladı. Bunu yaptıktan sonra da titreme kesildi. Çocuklarımızı nasıl giydiriyorsak hayvanlarımızı da o şekilde giydiriyoruz. Sonuçta onlar da üşüyor ve üşümesin diye bizler de bir şey yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. 

Coşkun Sağlamdin
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!