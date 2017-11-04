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Hayvanları otlatmaya giden köylü ölü bulundu

Elazığ'da hayvan otlatmaya giden köylü ölü bulundu. Acı gerçek, sürünün yalnız dönmesiyle ortaya çıktı.

Hayvanları otlatmaya giden köylü ölü bulundu

04 Kasım 2017 13:47

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Bağgülü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Yeşilbaş (34), sıra kendisinde olduğu için köyün küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdü. Bir süre sonra hayvanlar kendi başlarına köye döndü. Yeşilbaş'ı göremeyen köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İlçe jandarma Komutanlığından ekiplerin yaptığı arama sonrası genç adamın cansız bedeni bulundu.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, genç adamın yanındaki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yeşilbaş'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması amacıyla otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. 

Şemsettin Aydoğdu

Etiketler: hayvanları otlamaya giden, köylü, ölü bulundu

 

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