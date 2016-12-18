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Hayvanların parçaladığı erkek cesedi bulundu

Kastamonu’da hayvanlar tarafından kısmen parçalanmış erkek cesedi bulundu.


18 Aralık 2016 18:26

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çatak köyünde tek başına ikamet eden 88 yaşındaki Ahmet Yüksel, odunluğa odun almak için gittiği esnada hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesi, Ahmet Yüksel’e yaklaşık 4-5 gün boyunca ulaşamayınca emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Evinde yapılan incelemede Ahmet Yüksel’in kapısının önünde hayatını kaybettiği ve hayvanlar tarafından da kısmen cesedinin parçalandığı tespit edildi. Kısmen hayvanlar tarafından parçalanan Ahmet Yüksel’in cesedi, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ahmet Yüksel’in kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Emin Türkay Öztürk

Etiketler: Ahmet Yüksel


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