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Hayvanlarını çalan hırsızlara seslendi!

Bir gecede 67 küçükbaş hayvanı çalınan çiftçi, hırsızlardan kuzularının annelerinin iadesini istedi. Çiftçi Hasan Aydın hırsızlara seslenerek, "Hiç değilse şu küçük yavruların anasını getirin, öbürlerini götürün" dedi.

Hayvanlarını çalan hırsızlara seslendi!

27 Ocak 2017 09:34
Hayvanlarını çalan hırsızlara seslendi! - Tıkla İzle

Balıkesir'in Halalca Mahallesi'ndeki hayvan damından bir gecede 67 küçükbaş koyun ve kuzu çalındı. Hayvan damının penceresindeki kilidi kıran hırsızlar, 1 saat içerisinde 67 küçükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. 57 yaşındaki çiftçi Hasan Aydın, sabah hayvanlarına bakmak için geldiği hayvan damında gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Adaklık sattığı ve beslediği koyun ve kuzulardan 67 tanesinin kayıp olduğunu gören Aydın durumu hemen Jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı araştırmada hayvanların pencere önüne getirilen arabayla çalındığı tespit edildi.

Hayvanlarının çalınmasından çok kuzularının anasız kaldığına üzülen ve onları besleme konusunda büyük sıkıntı yaşayacağını söyleyen Hasan Aydın, "Hayvanları damın dışında bulunan camın kilidini kırarak araca koyup taşımışlar. 1 saat içerisinde 67 tane hayvanı götürmüşler. 45 tane koyun 22 tane kuzuyu almışlar. Kuzular kaldı küçük, hiç olmazsa annesiyle götürseydiler. Veya annesizlerden alsaydılar. Bunları büyütmek çok sorun olacak. 15 günlük, 1 haftalık ve 1 aylık olan yavrular annesiz kaldı" dedi.

Hırsızların küçükbaş hayvanları kafesleri çevirerek bir alana sıkıştırdığını ve bu şekilde çaldığını söyleyen Aydın, adaklık sattığı kurbanlıkların da çalındığını ve çevre köylerde kurbanlık satın almak zorunda olduğunu söyledi.

Maddi olarak büyük sıkıntıya uğradığını söyleyen Aydın, "40 bin lira civarında maddi zarara uğradım. Hırsızları çevrede gören duyan olmamış. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsıza lanet olsun. Allah bin türlü belasını versin. Hiç değilse şu küçük yavruların anasını getirin, öbürlerini götürün" dedi.
Öte yandan, hırsızların pencereden çalarak götürdüğü küçükbaş hayvanların yünlerinin de yollara savrulduğu görüldü.

Taşkın Sarıca

Etiketler: balıkesir, hırsızlık


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