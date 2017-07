Hayvanseverin sahiplendiği felçli köpek tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Musabeyli köyünde Ayten Oktay'a ait, 1 yıl önce yavruyken ön ayakları felç olan ve veterinerlerin fazla yaşamaz dediği Pamuk isimli köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Pamuk isimli köpeğe, Ereğli ilçesinde özel bir veteriner kliğini sahip çıkarak tedavisini üstlendi. Tedavisine başlanan Pamuk isimli köpekten kan tahlilleri ve numuneler alınarak tahlilleri yapıldı.

Tedavi süreci hakkında bilgiler veren Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu, köpeğin enfeksiyon nedeniyle bu halde olabileceğini ve gerekli testleri uygulamaya başladıklarını ifade etti. Pamuğun şu anlık gözetim altında olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Pamuğun bakımını üstlenmesi için Ayten Hanımı aradık. Biz de vakit geçirmeden getirmelerini söyledik. Pamuk şu an gözetim kafesimize aldık. Ön tarafı ayakları felçli. Onun dışında bir problemi yok. Kan tahlillerine ve röntgenine baktık, kan tahlillerinde enfeksiyon gözüküyor. Yani vücudunda bir enfeksiyon var. Bu enfeksiyon neye bağlı olduğunu belki gençlik hastalığı geçirmiş olabilir. Ondan şüphelendik ve gençlik hastalığını olmadığını öğrendik. Yine örneklerini aldık ve laboratuvara gönderdik incelemek üzere. Röntgen görüntülerinde bu bölgede her hangi bir oynama yok. Omurgalar ve kaburgalar gayet iyi. Şu an genel tedaviye başlayacağız. Dişlerin olmaması ve ilk önce ön ayaklarından sonra arka ayaklarına gelmesi metolopik bir şey olduğunu gösteriyor. Ona karşı tedaviye başlayacağız. Bir süre burada kalacak ve kontrol altında kalacak" diye konuştu.

Felçli olan köpeğini yürütmek için elinden geleni yaptığını ve çok zorlandığı söyleyen Ayten Oktay ise, "Geçen yıl evimiz arka tarafından sokak köpeği doğum yapmıştı. 9 tane yavrusu olmuştu. 3 ay boyunca anneleri ile birlikte 9 yavru köpeğe evimin garajında baktım. Sonra bakmakta zorlanınca 8 tanesini Alaplı Belediyesi hayvan barınma evine gönderdik. 1 tanesini çocuklarım çok sevmişti. Pamuk ismini verdiğimiz yavru köpek 3 aylıkken ön ayakları felç oldu. O zaman bir başka veterinere götürdüğümde fazla yaşamayacağını söylediler. Ben de eve getirerek kendi imkanlarımla bugüne kadar köpeğe bakmaya başladım. Onu her gün yürütmeye çalıştım. Ona bütün sevgimi göstererek bir yıldır yaşatıyorum. Köpeğimin bakımlarını yaparken zorlanıyorum. Felci köpeğin bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Yüksel