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Hazal Fırat, sanatla ‘iyi yaşamı’ sorguladı

Sanatcı ve tasarımcı Hazal Fırat, bang. Art Innovation Prix’nin 2018 sergisinde ‘Free Fall’ adlı calısmasıyla yer aldı.

Hazal Fırat, sanatla iyi yaşamı sorguladı

24 Mayıs 2018 16:01

Disiplinler arası bir pratik benimseyen sanatcı ve tasarımcı Hazal Fırat, 42 Maslak’da gerceklesen bang. Art Innovation Prix’nin 2018 sergisinde ‘Free Fall’ adlı calısmasıyla yer aldı. Toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine veri sanatı üzerinden dikkat çeken Hazal Fırat, değişen dünya üzerine yapılacak düzenlemelerde iyi yaşamı sorgulamanın önemini vurguluyor. Modern dünyada ozgunluge giderek daha az rastlanırken, tekil stratejilerin oluşturduğu dil ve düzen içinde insanlığın asıl gerçekliğinin acı ile karakterize edildiğini dusunen genç sanatcı, bu hiçlikle bas etmenin tek yolunun ise varlığı butunuyle benimsemek olduğunu belirtiyor. 

Hazal Fırat, bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti’nde 4 ay süreyle gerçeklesen ‘Karşılaştırmalı Feminizm’ konulu uluslararası sergiye ‘Free Fall’ adlı çalışmasının giyilebilir sanat ürünleri ile ülkemizden katılan tek Türk sanatçı olmuştu. Sanatçının çalışmalarına ve sınırlı sayıda ürettiği özel tasarımlarına kişisel web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği belirtildi.  

 

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