Edinilen bilgiye göre, hazine bulmak için Malkara dışından geldikleri araçla Çavuşköy Mahallesi'nde bir tarlaya giren 2 şahıs, getirdikleri cihazlarla toprak altında gömü olduğunu sanarak yeri kazmaya başladı.

Devriye atan jandarma ekiplerinin, park halinde bırakılan aracı görüp şüphelenmesi üzerine tarlaya baskın yapıldı. Şüpheli Ş.A (37) ve A.Ö (31) tarlada define ararken suçüstü yakalandı. Tarlada kazılan çukurun yanında ele geçirilen define arama cihazına jandarma tarafından el konuldu. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.

Hüseyin Tayyar

