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Hazine eski çalışanlarına operasyon başlatıldı

İzmir Askeri Casusluk kumpas dosyası kapsamında İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Aydın'da 14 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Hazine eski çalışanlarına operasyon başlatıldı

31 Ocak 2017 13:57

Edinilen bilgiye göre, İzmir Askeri Casusluk kumpas dosyası kapsamında başlatılan operasyonda, aralarında KHK ile görevinden ihraç edilen ve halen çalışan daire başkanları, hazine kontrolör müfettişleri olan toplam 7 kişinin gözaltına alındığı ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Dosyada; hazine üst düzey çalışanları olan FETÖ mensubu yöneticiler vasıtasıyla kendinden olmayanları tasfiye ettikleri, onların yerlerine 'Bylock' kullanıcısı, FETÖ mensubu olanlardan üst düzey atamalar yapılarak kurumu ele geçirmeye yönelik faaliyetlerinin tespiti ve iddialarının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Hazine eski Personel Daire Başkanı M.B., Hazine Müsteşarlığı Müfettişler Kurulu eski Başkanı İ.T., hukuk müşaviri T.Y.'nin de aralarında bulunduğu üst düzey görevliler bulunduğu belirtildi. Operasyonun, Hazine Müsteşarlığı eski çalışanlarına yönelik olduğu bildirildi.


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