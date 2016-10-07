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Hazine Eylül'de 16 milyar lira açık verdi

Nakit dengesi, Eylül'de 16 milyar 504 milyon lira, Ocak-Eylül döneminde ise 20 milyar 916 milyon lira açık verdi.

Hazine Eylülde 16 milyar lira açık verdi

07 Ekim 2016 18:05

Hazine Müsteşarlığı 2016 yılı Eylül ayı 'Nakit Gerçekleşmeleri Raporu'nu açıkladı. Buna göre, Eylül'de Hazinenin nakit gelirleri 35 milyar 648 milyon lira, nakit giderleri 53 milyar 237 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 46 milyar 901 milyon lira olurken, faiz ödemeleri de 6 milyar 336 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede ise 11 milyar 254 milyon lira açık oluştu.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Hazinenin nakit gelirleri 393 milyar 136 milyon lira, nakit giderleri 427 milyar 790 milyon lira olurken, faiz dışı giderler 386 milyar 885 milyon lira olurken, faiz giderleri de 40 milyar 905 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede de 6 milyar 251 milyon lira fazla oluştu. Ocak-Eylül döneminde nakit dengesi ise 20 milyar 916 milyon lira açık verdi. 

Etiketler: hazine


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