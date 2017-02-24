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Hazine Müsteşarından Varlık Fonu açıklaması

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Varlık Fonuna aktarılan kuruluşların Hazine’yi etkilemediğini söyledi. Çelik, Kredi Garanti Fonunu da piyasaları rahatlatacak, özel sektörün önünü açacak bir iksir olarak nitelendirdi.

Hazine Müsteşarından Varlık Fonu açıklaması

24 Şubat 2017 14:21

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, düzenlenen CEO Club Finans Zirvesine katıldı. Çelik, Kredi Garanti Fonununun (KGF) piyasaları rahatlatacak, özel sektörün önünü açacak, istihdamı, yatırımı teşvik edecek, finans piyasalarını heyecanlandırıp bankaların kredi verme iştahını artıracak bir iksir olarak nitelendirdi.

"Varlık Fonuna devredilen varlıklar bize ilave yük değil"

Kürsü konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine Müsteşarı Osman Çelik, bir muhabirin "Varlık Fonunun kurulmasının ardından Hazine bütçesine gelen temettü gibi o tarafa gidecek, bu sizin iç borçlanmanızı artıracak bir şey mi?" sorusuna, borçlanma politikasında herhangi bir değişiklik öngörmediklerini söyleyerek, "Buradan gelecek olan yük yaklaşık 1 milyar lira civarında. Bizim toplam 133 milyar liralık borçlanma programımız vardı, bu yapı içerisinde bizi etkileyecek bir rakam değil bu. Varlık Fonuna devredilen varlıklarımızın bu anlamda herhangi bir ilave yük getirmesi söz konusu değil" dedi. "

Çelik, başka bir muhabirin "Dış borçlanmada size rakip olmayacak mı? Hazinenin yapmadığı neyi yapacak?" sorusu da o yapının gelecek günlerde daha net görüleceğini ifade ederek, dış borçlanmada herhangi bir sorunlarının olmadığını söyleyerek cevapladı.

"Dış borçlanmayla ilgili herhangi bir endişemiz yok"

Çelik, son 2 ayda çok önemli bir borçlanmanın gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bu borçlanmaları, piyasaların zor olduğu ve borçlanma ile ilgili kaygıların oluştuğu dönemde gerçekleştirdik. Yıl boyu toplam dış borçlanma hedefimiz 6 milyar dolardı. Bunun aslında yarıdan fazlasını 2 ayda gerçekleştirmiş durumdayız. Dış borçlanmayla ilgili herhangi bir endişemiz yok. İç borçlanma ile ilgili de düzenli olarak programımız dahilinde sürdürüyoruz. Uluslararası piyasalardaki zorluklara rağmen hem maliyet hem de vade olarak çok uygun koşullarda borçlanmamızı yapıyoruz. Bize düzenli olarak gelmesi planlanan kaynak olarak 1 milyar liralık temettü vardı, o da toplam bütçe ya da Hazinenin borçlanma programı içerisinde çok önemli bir rakam değil" diye konuştu.

"Varlık Fonumuz yoğun çalışma içerisinde"

Hazine Müsteşarı, Hazineden giden varlıkların toplam rakamına ilişkin şunları söyledi: "Zaten piyasada da çıktı. Aktif büyüklükleri olarak baktığımızda yaklaşık 160 milyar dolar civarında, özkaynak büyüklüğü olarak baktığımızda 35 milyar dolar civarında bir varlığa tekabül ediyor. Varlık Fonumuz yoğun çalışma içerisinde. Önümüzdeki günlerde 3 yıllık bir stratejik planlarını açıklayacaklar. Nasıl bir yöntem izleyeceklerini hep birlikte göreceğiz. Temel amaç dile getirildiği gibi bu varlıkları menkul kıymetleştirerek önümüzdeki dönemde önemli, taze kaynağı yurt dışından yurt içine çekmek ve büyük projelerin finansmanında da bu kaynağı kullanabilmek".

Çelik, muhabirin Vakıflar Genel Müdürlüğünün Vakıfbank’taki payının Hazineye devrine ilişkin sorusuna da çalışmaların tamamlandığını, bununla ilgili kanuni düzenlemenin gerektiğini aktararak, "Biz sıcak bakıyoruz ama kanuni süreç tamamlanmadı" dedi.

Ertan Eryılmaz - Gül Kaba 

Etiketler: Hazine Müsteşarı, osman çelik, varlık fonu


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