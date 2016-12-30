Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı Ocak - Mart aylarına kadar olan dönemde İç Borçlanma Stratejisi’ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında toplam 11,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılacak. Şubat ayında toplam 5,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasının programlandığı ve Mart ayında toplam 17,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 17,4 milyar TL’lik iç borçlanmanın yapılacağı bildirildi.