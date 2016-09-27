Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 9,08, bileşik faiz yüzde 9,28 oldu. İkinci ihalede, 6 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. 2 milyar 267,8 milyon liralık nominal teklifin geldiği ihalede, 420 milyon liralık nominal satış, 432,3 milyon liralık net satış gerçekleştirildi. Hazine, iki ihalede toplam 3 milyar 955,6 milyon lira borçlandı.