Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Normalleşmenin sağlanacağı sürece giriyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Perakende alışverişte mücadeleye katılacak firmalar 3 ay boyunca en az yüzde 10 indirim uygulayacak"
Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Normalleşmenin sağlanacağı sürece giriyoruz"
" Ekonomi anlayışımızda topyekün kazanma anlayışı var"
"Bu mücadele, sonunda tüm Türkiye'nin kazanacağı bir mücadeledir"
"Perakende alışverişte mücadeleye katılacak firmalar 3 ay boyunca en az yüzde 10 indirim uygulayacak"
"Elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapmayacağız"
"Bankalarımız 1 Ağustos itibariyle kullandırılan yüksek faizli kredilerde yüzde 10 indirim yapacak"
"Fırsatçılar ve stokçularla etkin mücadele sürecek"