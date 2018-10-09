Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Normalleşmenin sağlanacağı sürece giriyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Perakende alışverişte mücadeleye katılacak firmalar 3 ay boyunca en az yüzde 10 indirim uygulayacak"

Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Normalleşmenin sağlanacağı sürece giriyoruz"

" Ekonomi anlayışımızda topyekün kazanma anlayışı var"

"Bu mücadele, sonunda tüm Türkiye'nin kazanacağı bir mücadeledir"

"Perakende alışverişte mücadeleye katılacak firmalar 3 ay boyunca en az yüzde 10 indirim uygulayacak"

"Elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapmayacağız"

"Bankalarımız 1 Ağustos itibariyle kullandırılan yüksek faizli kredilerde yüzde 10 indirim yapacak"

"Fırsatçılar ve stokçularla etkin mücadele sürecek"

