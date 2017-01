Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, 15 Temmuz Darbe Girişimi'yle ilgili TBMM Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi. Hazinedar, Darbe Araştırma Komisyonu'nun sorularına 14 sayfalık yanıt yolladı.

Açıklamada, Hazinedar belediye başkanı seçildiği yıl 02.07. 2014 tarihinde bölgesinde düzenlenen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın iftarına tamamen belediye başkanlığı görevinin gerektirdiği nezaket dâhilinde icabet ettiğini, orada tamamen programında yer almamasına rağmen konuşma yapmasını rica ettiklerini ve irticalen yaptığı konuşmada cemaati sert sözlerle eleştirdiği ve kendilerinden öz eleştiri yapmalarını istediğini ama buna rağmen konuşmasının “kes-yapıştır” şeklinde montaj yapılarak, sanki cemaati öven mimvalde bir konuşma yaptığı şeklinde Cihan Haber Ajansı tarafından basına servis edildiğini, videonun tamamının tüm ısrarlarına rağmen kendilerine verilmediğini söyleyen Hazinedar, resmi kurumlarca yapılan araştırma sonucu olayın montaj olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Başkan Hazinedar, bugüne kadar ne FETÖ denilen örgüt ne de bir başka hiçbir cemaatle toz kadar ilişkinin olmadığını ve tüm bu iddiaların kendisine yapılan itibar suikastinden öteye geçemeyeceğine vurgu yaptı.

Hazinedar’ın komisyona ilettiği cevap yazısında, "15 Temmuz darbe girişimi, demokrasiye, halk tarafından seçilmiş hükümete ve halka karşı yapılmış alçak bir kalkışma olarak Cumhuriyet tarihimize geçmiş kara bir lekedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Başbakan'ın demokrasiyi korumaya dair çağrısı üzerine milletimizin meydanlarda demokrasiye bizâtihi sahip çıkması, başta Sayın Genelkurmay Başkanı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin darbe girişimine karşı koyması ve mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı da dâhil olmak üzere tüm siyasi partilerin genel başkanları ve özellikle milletimizin darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyan topyekûn ve olağanüstü karşı duruşları ile darbe girişimi akim bırakılmıştır. Öncelikle bu darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden ve şehit olan tüm vatandaşlarımıza, polis ve askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Önceki ismiyle "Fethullah Gülen Cemaati", şimdiki ismiyle FETÖ terör örgütünün, Türkiye'mizin yaşadığı bu acı tecrübenin faili olarak ortaya çıkmış olması nedeniyle, bu yapının dinî bir cemaat kisvesine bürünüp, kendi karmaşık örgüt yapısını kurması ve devlet kademelerine sızıp, en nihayetinde Devletimize yönelik darbe kalkışmasında bulunmaya cüret etmesi süreci; adlî ve idarî makamlar, kamuoyu, basın ve siyasetçiler nezdinde araştırma ve tartışma konusu olmuştur. 2 Şahsen; Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve sosyal demokrat kimliğimle ve büyük dedemden bu yana Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin ferdi olarak, hayatımın hiçbir döneminde herhangi cemaatle, tarikatle veya bunların liderleriyle ilişkim olmadığı gibi, bu yapıların iç yüzü, işleyişleri ve iç hiyerarşileri hakkında da hiçbir mâlumata sahip değilim" dedi .

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar komisyona gönderdiği cevap yazısında, "Komisyonunuzca kamuoyuna yansıdığı iddia edilen konuşma, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) 02.07.2014'te Beşiktaş Four Seasons Hotel'de düzenlediği "Evrensel Barışa Doğru 20. Yıl" isimli iftar yemeğinde "Beşiktaş Belediye Başkanı" olarak yaptığım konuşmadır. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nca gerçekleştirilen mezkur programın yapıldığı Four Seasons Otel, görev yaptığım ilçenin hudutları içerisinde olduğundan, Belediye Başkanı sıfatıyla davet edildiğim o geceye, 02.07.2014 tarihi itibariyle devlet tarafından faaliyet göstermesine izin verilen yasal bir vakıf olması, üstelik Bakanlar Kurulu'nun 08.08.2011 tarihli 2011/2118 sayılı kararına istinaden "kamu yararına çalışan vakıf" statüsüne alınmak suretiyle "vergi muafiyeti sağlanmış bir vakıf" durumunda olması (EK-2) hasebiyle, vakfın terör örgütü bağlantılarından bîhaber şekilde, tamamen belediye başkanlığı görevimin gerektirdiği nezaket dahilinde katıldım. Bu cihetle protokol olarak usulen davet edilmiş belediye başkanı olarak bir vakfın iftar yemeğine katılmak, "vakfın faaliyetlerine iştirak etmek" olarak nitelendirilecekse, sözün bittiği yere gelinmiş demektir.GYV'nin iftar yemeğine, vakfın terör örgütü bağlantılarından bîhaber şekilde icabet etmiş olmam, "vakfın faaliyetlerine iştirak etmek" olarak addedilemez. Kaldı ki bir dipnot olarak belirtmeliyiz ki, mezkur vakfın FETÖ terör örgütü ile bağlantıları ve bu örgütün Devletimizin ve milletimizin varlığına ve birliğine silah sıkabilecek kadar câni bir terör örgütü olduğu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anlaşılmış olmakla, GYV'nin kapatılmasına 23.07.2016 tarihinde 667 sayılı KHK ile karar verilmiştir. Komisyonunuzun şahsıma yönelttiği sorular arasında bulunan bir başka iddia, "FETÖ hakkında uzun bir konuşmayla methedici ifadelerde bulunduğunuz konuşmanızda..." şeklindeki ifadesiyle yer bulmuştur. FETÖ veya FETÖ'ye mensup hiçbir kişi ya da kurum hakkında hiçbir şekilde "methedici" ifadeler katiyen kullanmadım. İftar yemeğinin verildiği ilçenin belediye başkanı olduğumdan dolayı konuşma yapmam istendi ve kürsüye davet edildim. "Belediye başkanlığı görevimin gerektirdiği nezakete aykırı düşmemek için" konuşma davetine icabet etmek zorunda kaldım ve "irticalen" bir konuşma yaptım. Video kaydının çekimini yapan Cihan Haber Ajansı'nın, konuşmamın video kaydını yaptıktan sonra montajını da yapıp, konuşmamı tahrif ederek "FETÖ terör kayıtların bütünü montajlıdır" dedi.

Ordu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucusu ve ilk başkanının ve Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Ordu'daki kurucusu ve ilk başkanının torunu, bir diğer ifadeyle Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin çocuğu olarak hayatım boyunca hiçbir cemaatle veya tarikatle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir iltisakım katiyen olmadı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister" cümlesini, eğitim faaliyetlerine verdiğim desteklerde kendime düstur edinmiş Cumhuriyetçi bir siyasetçi olarak hiçbir cemaatin ya da tarikatın yetiştirme faaliyetlerine destek verdiğim düşünülemez. FETÖ'nün "Fethullah Gülen Cemaati" ismiyle bilindiği dönemlerde dahi bu yapıya hiçbir yardımım olmadığı gibi, 17 Aralık sonrasında da "Paralel Devlet Yapılanması" olarak nitelenen bu örgüte herhangi bir desteğim -ne şahsen ne de yürüttüğüm kamu görevi nedeniyle işgal ettiğim koltuğun sunduğu imkanlarla- katiyen olmadı. FETÖ'nün; sahte delil ve belgeleri, medya ayağını ve nihayetinde hukuk sistemini oradaki uzantıları üzerinden alet etmek suretiyle kurduğu kumpaslara dair sembol isimlerden biri olan Türkan Saylan'a, hastalığının son döneminde yapılan polis ve adliyenin alet edildiği operasyonlar hepimizin hafızalarında hâlâ capcanlıdır. Ölümünün ardından Beşiktaş Belediyesi olarak kendi ismini verdiğimiz "Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi"mizin açılışında, 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce yaptığım 07.09.2015 tarihli konuşmamda, FETÖ'nün kumpaslarına ve devlet kurumlarını dizayn etmesine dair net tavrımı ve düşüncelerimi her platformda her kesimle paylaştığım gerçeği ortadadır. Bu konuşmada sarf ettiğim "Eğitim ve siyaseti şekillendirmeye çalışan cemaat kurumlarına karşı önemli bir simgedir ÇYDD(Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)." şeklindeki sözüm, bugün bana atılan iftiralara yönelik sarih bir cevap teşkil etmektedir. Dolayısıyla, "FETÖ'nün çocukların yetişmesine katkıda bulunduğunu" ifade ettiğimi düşünenler şunu bilmelidir ki; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, sosyal demokrat ve özgürlükçü bir şahsiyet olarak ben, FETÖ'nün kurduğu kumpaslara ve eğitim ile siyaseti dizayn etme çabalarına 17 Aralık veya 15 Temmuz öncesinde de sonrasında da ayırt etmeden karşı durmuş bir siyasetçiyim. FETÖ'nün kurduğu kumpaslarla Balyoz ve Ergenekon davalarında sahte delil ve belgelerle mağdur edilmiş birçok siyasetçi ve gazetecinin mahkemelerdeki duruşmalarını bizzat takip etmiş ve cezaevinde yatan Silivri mahkumlarını (Mustafa Balbay, Tuncay 9 Özkan, Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu vs.) sayısız defa ziyaret etmiş bir siyasetçiyim. 04.08.2016 tarihinde "bütünüyle" resmi ziyaret sebebiyle "Dusseldorf üzerinden" Herne'ye -Almanya'da bir şehir- gitmiştim. 06.08.2016 tarihinde ülkeme dönüş yaptığımda, havaalanında gümrük polisi pasaportuma el konulduğunu ve hakkımda yurtdışına çıkış yasağı kararı alındığını şahsıma tebliğ etti. Kararı tebliğ eden polis memuruna, yurtdışına çıkış yasağının dayanağını sormamın akabinde, emniyet merkezinden alınan bilgiler dahilinde hakkımda çıkarılan kararın emniyet ya da istihbarat birimleri kaynaklı olmadığı bilgisini aldım. Öyle ki, hakkımda çıkarılan yurtdışı çıkış yasağı kararı aleyhimde atılan bir iftira sonucu alınmıştır. Müfteriler, bu terör örgütünün gerçek mensuplarının yaptığı gibi yurtdışına yaptığım bu resmi ziyaretimi de bahane ederek ülkemden kaçacağım zannını 10 oluşturmuş ve soruşturmayı yürüten savcılığa bu yönde yoğun tazyikte bulunmuşlardır. Yurtdışı çıkış yasağı kararının öncesinde ve özellikle sonrasında bu müfteri grubunun sosyal medya hesaplarından aleyhimde yaptıkları tezvirat, bu durumun açık bir delilidir. Fakat göreve geldiğim ilk günden itibaren haksız menfaat sağlamalarına, haksız ve hukuksuz taleplerine yol vermediğim bu kişilerin, son dönemde organize şekilde aleyhimde yaptıkları gerek tezviratlar gerekse adlî mercilerdeki mesnetsiz ihbar dilekçeleri nedeni ile başlatılan tüm soruşturmalarda "adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğine" ve "yanlış hesabın Bağdat'tan döneceğine" dair inancım bir gün dahi sekteye uğramamıştır Çünkü vatanına ve bayrağına sonuna kadar bağlı, milletine ve devletine sevdalı, Türkiye'yi Türkiye yapan bu muhteşem mozaiğin tüm değerlerine kendimi bildim bileli saygılı, aynı zamanda demokrasiye tüm benliğiyle inanmış ve demokratik yaşamın tüm gerekliliklerini de içselleştirmiş bir kişi olarak, hakkımda atılan bu iftirayı, bir kara leke gibi tüm ağırlığıyla omuzlarımda hissediyor, Yüce Türk Adaleti'ne sonsuz güvenimi bir kez daha yineliyorum. Hakkımda yürütülen bu karalama kampanyasının medyadaki yansımalarından biri de Komisyonunuz tarafından şahsıma soru 11 olarak yöneltilen 03.08.2016 tarihli Yalçın Bayer'e ait köşe yazısıdır. Yalçın Bayer'in köşesine taşıdığı iddialar kendisine ait olmayıp mesnetten yoksun birtakım iftiralardan ibarettir ki, Yalçın Bayer'in kendisi de basın danışmanımın gönderdiği mektup üzerine ertesi gün köşesinde tekzip yazısı yayınlamıştır. Tekzip yazımda, şahsımın FETÖ'yle ve GYV ile hiçbir ilişiğimin olmadığı ve iftar yemeğine katılmamın tek nedeninin, iftar yemeğinin Beşiktaş'ta düzenlenmiş olması ve şahsımın oraya belediye başkanı olarak davet edilmesi olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.

Bu noktada müellfince bizzat tekzip edilen yalan/yanlış iddiaların Komisyonunuzca şahsıma sorulan sorularda dayanak olarak kullanılması şahsımı bir kez daha teessür içerisinde bırakmıştır. Tekzip edilmesi gereken bir başka husus, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmemin FETÖ soruşturmalarıyla ilişkilendirilmesidir. Mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmemin sebebi 03 Ekim 2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığım konuşmada Parti Meclis Üyesi-İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Parti Meclisi Üyesi-İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi hakkında sarf ettiğim sözlerdir. Aynı partiye mensup olduğum parti meclisi üyesi-milletvekilleri ile Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaptığımız "parti içi" siyasi tartışmalarda sarf edilen sözlerden dolayı CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilme durumumun FETÖ soruşturmalarıyla hiçbir ilgisi katiyen yoktur. Bu hususa delil teşkil etmesi hasebiyle, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmemden dolayı parti tarafından şahsıma yapılan tebligatı ve ilgili haber yayınlarını işbu yazının ekinde Komisyonunuza sunmaktayım. Ayrıca, tarafı olduğum bir manevi tazminat davasında, dava konusuna müteallik olduğundan dolayı mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne müzekkere gönderip, hakkımda "yolsuzluk ve FETÖ soruşturmaları" ile ilgili bir disiplin sorışturması olup olmadığını sorması üzerine CHP Genel Merkezi, hakkımda yürütülen disiplin soruşturmasının "parti içinde ayrılık gözetmek ve ayrımcılık yapmak" fiili suçlaması ile başlamış olduğunu ve şahsım hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında bir dosya bulunmadığını açıkça belirten bir cevap yazısı göndermiştir. Mahkemenin müzekkeresi ve CHP Genel Merkezi'nin cevap yazısı ektedir

(EK-11). FETÖ/PDY olarak bilinen örgütün finansal ayağını teşkil eden vakıf/dernek ve şirketlere el konulduğu, hatta finansal incelemeler 12 sonucunda hesap hareketlerinde bu yapıya kaynak aktarımları olan kamu tüzel kişiliklerinde sorumlu şahıslara adlî makamlarımızca cezaî, idarî makamlarımızca idarî müeyyidelerinin uygulandığı gerçeği kamuoyunun mâlumatı dahilindedir. Bu noktada hazırlanan raporlarda Beşiktaş Belediyesi ve Belediyeye bağlı tüm iştiraklerin hesapları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Beşiktaş Belediyesi'nin ve iştiraklerinin, FETÖ güdümündeki (23.07.2016 tarihli, 667 sayılı KHK ile kapatılan) şirket ve kurumlarla, "kaynak aktarımı" olarak nitelendirilebilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilişkisi olmadığını ispatlamaktadır. Raporların açıkça gösterdiği şudur ki; hayır kurumlarına yaptığı bağışlarla bilinen şahsım ve Beşiktaş Belediyesi ile iştirakleri, birçok kesimin inandığı ve kandırıldığı dönemlerde bile, FETÖ'nün tuzağına düşmemiş ve FETÖ'yle uzaktan yakından hiçbir iş ve bağış ilişkisine girmemiştir. Dolayısıyla FETÖ'ye şahsi hesaplarımdan veya Belediye hesaplarından nakdî para yardımı, desteği, bağışı ya da mal, hizmet, yapım işi ihalesi, satışı, satın alınması vs hiçbir desteğimizin katiyen olmadığı İç Denetçi Raporları'yla ve Beşiktaş Belediyesi bünyesindeki tüm birim müdürlüklerinden alınan ıslak imzalı belgelerle sabit olup, bu noktada FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı bu kişi ya da kurumlarla (ki bunların FETÖ/PDY terör örgütüyle mensubiyet bağını da bilebilecek durumda olmamama rağmen) herhangi bir iş ilişkisinin ya da hayır işi kapsamında bir para veya mal transferinin çıkmaması hayranlık verir derecededir. Kaldı ki yine dipnot olarak; bünyesinde 2200 kişilik dev bir çalışan kadrosunu barındıran Beşiktaş Belediyemiz'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultusunda yaptırdığımız incelemede FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olarak görevden el çektirilen ya da işine son verilen tek bir personelimizin çıkmadığı bilgisini de Komisyonunuzla paylaşmak isterim. Tüm siyasi hayatımda mesafe koymaya çalıştığım ve hep uzak durduğum bu yapıya dair, ülkemiz adına bazı dersler çıkarılması gerektiği gün gibi ortada olduğundan dolayı, bir siyasetçi olarak, Komisyonunuza yaptığım değerlendirmelerimi, bu konuya dair naçizane siyasi öngörülerimi arz ederek sonlandırmak isterim. Bu elim hadiseden kanaatimce çıkarılması gereken ilk ders, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece 20. yüzyıla değil, insanlığın geleceğine dair ektiği değerlerden ve cumhuriyetimizin temelini teşkil eden ilkelerinden bir an olsun ayrılmamak gerektiğidir. Millî değerlerimizi evrensel demokrasi ve hukuk prensipleriyle harmanlayıp, hem 13 "manevi değerlerle barışık" hem de "çağdaş" ve "medeni" bir yaşam sürmek mümkündür. "Kuvvetler ayrılığı"na dayalı "aktif saygı siyaseti" yürüterek ve kamu idaresinde "yönetişim ilkesini" etkin kılarak toplumun her kesimini kucaklayıp yönetime ortak etmek, demokrasimizi yüksek standartlara çıkarmak için hayatî önemi haizdir.

Bu cihetle, toplumun dinî ve etnik her kesiminin aynı muameleye tâbi tutulduğu ve "eşit vatandaşlık ilkesi"nin aktif kılındığı "laik" bir ülke olarak Türkiye, farklılıklarından kaynaklanan zenginliğini en iyi şekilde değerlendirmiş olacaktır. Bireyler kendilerini özgür şekilde ifade edebilmek suretiyle toplumda birer "yurttaş" olarak var olup, kamu hizmetinde bulunmak ve yükselmek için birtakım yapıların içerisinde bulunma mecburiyetinde kalmayacaklardır. Böylece Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği yolda, muhakemesini birtakım kişi ya da gruplara teslim etmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, "fikri hür, vicdanı hür" insanlardan müteşekkil, medenî bir toplum seviyesine ulaşacaktır. Bu düşüncelerle, son söz olarak; bu darbe girişimi Cumhuriyetimize ve demokrasimize çok zarar verse de, kişisel ve kurumsal olarak bu hadiseden çıkarılacak derslerle, demokrasimizin daha yüksek standartlara ulaşacağı ve 100'üncü yılında daha güçlü bir Türkiye hedefimizin devam edeceği umudunu içimde her daim taze tutuyorum. Hiç kuşkusuz, yaşananlar ve sonuçları bizlere daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğu, kişisel olarak tüm hücrelerimle hissediyor".