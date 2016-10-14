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Hazinedar'dan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili açıklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Geçici çıkarma cezası istemi" ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından açıklama yaptı. Beşiktaş Belediye Meclis toplantısında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Benimle ilgili gösterilen hızlı parti hukukuna dair hassasiyetin bize yapılan bu haksızlıkları kamuoyuna benden önce taşıyanlara da gösterilmesini beklerim."dedi.

Hazinedardan Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesiyle ilgili açıklama

14 Ekim 2016 13:40
Hazinedar'dan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili açıklama - Tıkla İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, dün yaptığı açıklamada Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın disipline sevk edilmesi kararının alındığını açıklamıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün gerçekleşen Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında konu ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Hazinedar yaptığı açıklamada; "Bizimle ilgili Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı Genel Sekreteremiz Sayın Sındır imzalı yazı ile tarafıma iletilmiştir. Tek nedeni yani bizim MYK tarafından yüksek disiplin kuruluna sevkimizin tek nedeni 3 ekim 2016 tarihinde belediye meclis toplantısında yaptığımız konuşmada PM üyeleri İlhan Cihaner, Aykut Erdoğdu ve Mehmet Ali Çelebi hakkında sarfettiğimiz sözlere dair iddialardır. Bizimle ilgili yüksek disiplin kuruluna sevkin nedeni bu konuşmadır. Bunun dışında başka bir konuyla ilgisi bulunmamaktadır. Ben partimin kararına elbette saygılı bir şekilde üzerime düşeni yapacağım.Ancak Benimle ilgili bu gösterilen hızlı parti hukukuna dair hassasiyetin, bize yapılan bu haksızlıkları kamuoyuna benden önce taşıyan kişilerle ilgili işletilmesini aynı hassasiyetin gösterilmesini dilerim" dedi.

Harun Basat 

 

Etiketler: murat hazinedar


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