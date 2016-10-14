CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, dün yaptığı açıklamada Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın disipline sevk edilmesi kararının alındığını açıklamıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün gerçekleşen Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında konu ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Hazinedar yaptığı açıklamada; "Bizimle ilgili Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı Genel Sekreteremiz Sayın Sındır imzalı yazı ile tarafıma iletilmiştir. Tek nedeni yani bizim MYK tarafından yüksek disiplin kuruluna sevkimizin tek nedeni 3 ekim 2016 tarihinde belediye meclis toplantısında yaptığımız konuşmada PM üyeleri İlhan Cihaner, Aykut Erdoğdu ve Mehmet Ali Çelebi hakkında sarfettiğimiz sözlere dair iddialardır. Bizimle ilgili yüksek disiplin kuruluna sevkin nedeni bu konuşmadır. Bunun dışında başka bir konuyla ilgisi bulunmamaktadır. Ben partimin kararına elbette saygılı bir şekilde üzerime düşeni yapacağım.Ancak Benimle ilgili bu gösterilen hızlı parti hukukuna dair hassasiyetin, bize yapılan bu haksızlıkları kamuoyuna benden önce taşıyan kişilerle ilgili işletilmesini aynı hassasiyetin gösterilmesini dilerim" dedi.

Harun Basat



