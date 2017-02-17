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Hazine'den 1,25 milyar dolarlık tahvil açıklaması

Hazine, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için dün BNP Paribas, J.P. Morgan ve MUFG'ye yetki verildiği belirtilirken, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 1,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Hazineden 1,25 milyar dolarlık tahvil açıklaması

17 Şubat 2017 11:04

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için dün BNP Paribas, J.P. Morgan ve MUFG'ye yetki verildiği belirtilerek, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 1,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. İhraç tutarının 23 Şubat'ta Hazine hesaplarına gireceği kaydedildi.

Kupon oranı yüzde 6 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,65 olacağı belirtilen açıklamada, "Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep göstermiştir.

Tahvilin yüzde 45’i Birleşik Krallık'taki, yüzde 21'i ABD'deki, yüzde 18'i Türkiye'deki, yüzde 15'i diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,25 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır" denildi. 

Etiketler: hazine, tahvil


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