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Hazine'den 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen dolar cinsinden Mayıs 2047 vadeli tahvil ihracının miktarı 1,75 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Hazineden 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı

05 Mayıs 2017 11:40

Hazine Müsteşarlığı 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Mayıs 2047 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Dolar cinsinden gerçekleştirilen ihracın 4 Mayıs 2017 tarihinde Citigroup, Deutsche Bank ve Goldman Sachs’a yetki verildiği kaydedilerek, söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarı 1,75 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

İhraç tutarının 11 Mayıs 2017 tarihinde hesaba gireceği belirtilirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Kupon oranı %5,75 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %5,875 olmuştur. Tahvile toplamda 170’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %37’si ABD’deki, %27’si Birleşik Krallık’taki, %16’sı Türkiye’deki, %14’ü diğer Avrupa ülkelerindeki ve %6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,25 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır".

Etiketler: hazine, hazine müsteşarlığı, vadeli tahvil ihracı


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