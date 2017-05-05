Hazine'den 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine Müsteşarlığı 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Mayıs 2047 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Dolar cinsinden gerçekleştirilen ihracın 4 Mayıs 2017 tarihinde Citigroup, Deutsche Bank ve Goldman Sachs’a yetki verildiği kaydedilerek, söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarı 1,75 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

İhraç tutarının 11 Mayıs 2017 tarihinde hesaba gireceği belirtilirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Kupon oranı %5,75 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %5,875 olmuştur. Tahvile toplamda 170’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %37’si ABD’deki, %27’si Birleşik Krallık’taki, %16’sı Türkiye’deki, %14’ü diğer Avrupa ülkelerindeki ve %6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,25 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır".