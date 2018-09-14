Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçiye Kiralanması'' projesi hayata geçirilecek. Proje hakkında basın açıklamasında bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bugün burada 218 bin çiftçimizi ilgilendiren, Tarım Bakanlığıyla birlikte yürüttüğümüz çalışmayı sizlerle paylaşacağız. 218 bin çiftçimiz yaklaşık ev halkına baktığımızda da yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu çalışma. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bakanlıklarımıza verilen görev kapsamında hızlı, etkin çalışma ve vatandaşımızın lehine Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte bir çalışma yürüttük. Hazine arazilerinin kiralanması işini paylaşacağız'' ifadelerini kulandı.

''Kira süresi sonunda çiftçilerimize bu arazileri satabileceğiz''

Son başvuru tarihinin 19 Kasım olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

''Çiftçiler bir mülkiyet sahibi olma noktasında bu arazileri kiralayıp akabinde bedeliyle satın alabilecekler. Arazilerin büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare araziyi ilgilendiriyor. Tarım arazilerini çiftçilerimize doğrudan ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralanmasını sağlıyoruz. Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor. Bunun tespiti bakanlıklarımızca Milli Emlak Genel Müdürlüğü İl Müdürlükleri bünyesinde yapılmış olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle arazilerin fiilen kullanımının da devam etmesi gerekiyor. Arazilerin ecrimisil borcunun da olmaması gerekiyor. Kira bedeli nasıl hesaplanacak? Mevcuttaki ecrimisil bedeli bedelinin yarısı üzerinden. Kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde, isterse de yıl sonunda tek seferde ödeyebilecek. Başvurularını Çevre Şehircilik İl Müdürleri bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerimizde yapacaklar ve başvuruların son tarihi 19 Kasım 2018. Çiftçilerimiz arazilerini daha etkin, verimli şekilde kullanabilecekler.

Kira süresi sonunda çiftçilerimize bu arazileri satabileceğiz. 10 yıl kiralayacaklar. Kira bedeli sonunda çiftçilerimiz isterlerse kira bedelini uzatabildiğimiz gibi bu arazilerin kendilerine doğrudan satışlarını da gerçekleştirebileceğiz. Bu araziler eğer belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeyse Hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satabileceğiz. Taksitle ödenmesi halinde ise en fazla beş yılda on eşit taksitle vade farkı alınarak ödeyebilecek. Bu araziler eğer belediye ve mücavir alanı dışında ise rayiç bedelinin yarısı üzerinden bu arazileri doğrudan satın alabilecekler. Bu bedelleri vatandaşımız tamamını peşin ödemek istersen yüzde 20 indirim yapıyoruz, yarısını Pekin öderse yüzde 10 indirim yapıyoruz. Taksitli satışlarda ise 6 yılda 12 eşit taksitle bu satışları gerçekleştirebiliyoruz. Bakanlık olarak biz Hazineye ait atıl arazilerin mera vasfında gözüken ancak mera olmayan, ekonomiye kazandırılması gereken tüm arazilerle ilgili çalışmaları bakanlıklarla yapıp on günde bir kiralama, satış, sertifika işlemlerini sizlerle paylaşacağız.''

''Bu arazilerin yaklaşık 100 bin hektarı sulu tarım, 200 bin hektarı kuru tarım ve 40 bin hektarında da dikili ve örtü altı tarım yapılıyor''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise devletin artık vatandaşıyla malını mülkünü paylaştığını belirterek, Hazineye ait izinsiz kullanılan tarım arazilerinin bundan sonra kayıt altına alınacağını belirtti. Pakdemirli, ''İki bakanlığın bir araya gelerek oluşturduğu bir proje. Bu arazilerin yaklaşık 100 bin hektarı sulu tarım, 200 bin hektarı kuru tarım ve 40 bin hektarında da dikili ve örtü altı tarım yapılıyor. Bu bizim toplam arazilerimizin yüzde 5'i demek. Devlet artık vatandaşıyla malını mülkünü paylaşıyor. Yeni sistemin bir artısı olarak algılamak lazım. Hazineye ait izinsiz kullanılan bu tarım arazilerinin bundan sonra kayıt altına alınmış olacak. Çiftçilerimiz kardeşlerimiz kira bedelini ödeyerek tarım arazilerini ekip biçecek'' şeklinde konuştu.

''Toplam 218 bin çiftçimize yaklaşık 125 milyon lira destek veriyoruz''

Bu arazileri kiralayan çiftçilerin de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olabileceklerinin altını çizen Pakdemirli, ''Bu arazilerin mevcut durumunda halihazırda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil değil. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil değilseniz Tarım ve Orman Bakanlığı içinde yok sayılırsınız. Çünkü çiftçi değilseniz, sistemde kayıtlı değilseniz destek alamazsınız, ucuz kredi alamazsınız, tarım sigortalarından faydalanamazsınız. ÇKS kayıtlı olabilecek hale mevzuatsal açıdan da getirdik ve çiftçi kayıt sistemine bu vatandaşlarımız kayıt olacaklar. Kullanıcılar arazinin verimini artıracak çeşitli alt yapı ve üst yapı yatırımlarını sulama, drenaj tesisi, arazi ıslahı, modern örtü altı tesisleri gibi yatırımları yapamıyorlardı. gibi yatırımları yapamıyorlardı. Çiftçilerimiz bundan sonra isterse araziyi satın alabilecek, istemezse de yatırımını arazisine değil tarımına yapacak. Suyuna, sulamasına, tohumuna, traktörüme yatırımını yapacak.

Kayıt altına alınan araziler tarımsal desteklerden faydalanacak. Toplam 218 bin çiftçimize yaklaşık 125 milyon lira destek veriyoruz. Toplamda on yıllık süreçte çiftçinin cebine ek ve ilave olarak 600 milyon liradan daha fazla bir gelir artışı elde edilmiş olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak verilen tarımsal desteklerle de çiftçinin hem kirasını ödüyoruz hem de cebine fazladan katkı sağlamış oluyoruz. Çevre Bakanının başlattığı bir inisiyatif bu. Biz de kendisine destek olmayı, devletin malını milletiyle paylaşmayı bir ilke edindik. Bu projenin yanında olmamız gerektiğini hissettik'' açıklamalarında bulundu.

Açıklamadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, ''Çiftçi toprağı satın aldıktan sonra eğer çiftçilik yapmak istemezse toprak ne olacak?'' sorusuna, ''Tarım arazisi neticede. Tarım arazisi olarak kullanmak zorunda. Tarımı desteklemek adına bunu yapıyoruz'' yanıtını verdi.

Seda Kahramantürk - Nurullah Geylani

