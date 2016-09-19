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Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı 2016 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı ayına göre 247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

19 Eylül 2016 10:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Haziran ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,7 puanlık artış ile yüzde 19,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık artış ile yüzde 10,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 390 bin kişi artarak 27 milyon 651 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 421 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 811 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,2’si tarım, yüzde 19,3’ü sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 53,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 2,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,8 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,4 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2016 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 637 bin kişi artarak 30 milyon 778 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 72,3, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 34 olarak gerçekleşti

Haziran 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 222 bin kişi azalarak 27 milyon 128 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0,5 puan azalarak yüzde 46,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 166 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 10,9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 51,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 28 bin artarken, tarım sektöründe 129 bin, sanayi sektöründe 56 bin, inşaat sektöründe 66 bin kişi azaldı.

Etiketler: Haziran ayı işsizlik rakamları


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