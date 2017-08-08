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Haziran ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı

2017 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

Haziran ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı

08 Ağustos 2017 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 arttı.
En fazla azalış ara malında gerçekleşti
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,2 ile ara malında gerçekleşti.
En fazla azalış tütün ürünleri imalatında gerçekleşti
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 7,3 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 5,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 4,6 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.
En yüksek artış bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 29,1 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 19,2 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 14,1 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı takip etti.
Sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı
2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı.
 


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