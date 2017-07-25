Haziran ayında 406 konut satıldı

2017 Haziran ayına ait konut satış istatistikleri hakkında açıklamalarda bulunan Özer Coşğun, Türkiye genelinde konut satışlarının 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 olduğunu söyledi. Özer Coşğun, “Konut satışlarında İstanbul 17 bin 970 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 160 konut satışı ve yüzde 10,4 pay ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile Hakkâri, 20 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu” dedi.

“Van’da haziran ayında toplam 406 konut satıldı”



Van’da 2016 yılının Haziran ayında 327 konut satıldığını hatırlatan Özer Coşğun, “2017 yılının Haziran ayında yüzde 24,2 artışla bu sayı 406 oldu. Muş’ta 89’dan 95’e çıkarken, Bitlis’te bu sayı 100 den 88’e, Hakkâri’de de 6’dan 2’ye düşmüştür. Van ilinde ipotekli satılan konut sayısı geçen senenin aynı ayına göre 69’dan 111’e yükselmiş, Muş’ta 20’den 15’e ve Bitlis’te de 31’den 20’ye düşmüş. Hakkâri’de ise geçen yılın aynı ayında ipotekli satış 1 tane gerçekleşmişken, bu yıl haziran ayında yine 1 tane ipotekli satış gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

“Van’da haziran ayında 180 konut ilk defa satıldı”



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 45 bin 433 olduğunu ifade eden Özer Coşğun, “2017 yılı Haziran ayında ilk defa satılan konut sayısı Van ilinde 180, Muş’ta 32 ve Bitlis’te 43 olurken, Hakkâri’de ilk defa satılan konut olmadı. 2017 yılı Haziran ayında Van ilinde ikinci el konut satış sayısı 226 olurken, bu sayı Muş ilinde 63, Bitlis ilinde 45 ve Hakkâri ilinde de 2 oldu” diye konuştu.