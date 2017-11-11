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Hazırlık maçında Göztepe, Manisaspor'u 2-0 yendi

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı Manisaspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendiren Göztepe, rakibini Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 yendi.

Hazırlık maçında Göztepe, Manisasporu 2-0 yendi

11 Kasım 2017 17:55

Göztepe, milli maç nedeniyle lige verilen arayı Manisaspor ile oynanan hazırlık maçı ile değerlendirdi. Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 kazanan Göztepe maça, Günay Güvenç, Kadu, Milos Kosanovic, Tanju Kayhan, Muhammed Enes Durmuş, Serkan Bakan, Prince Segbefia, Axel Ngando, Ömer Şişmanoğlu, Halil Akbunar ve Adis Jahovic on biriyle başladı.

Manisaspor'un Emrullah Şalk, Daniel Dimov, Hüseyin Tok, Mustafa Sevgi, Nikola Mikic, Asım Hamzaçebi, Berkay Samancı, C. Bakaki, Zahit Fındık, İsmail Haktan Odabaşı ve Believe Atiemwen kadrosuyla çıktığı mücadelenin ilk yarısı, 15. dakikada Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 sona erdi. İkinci yarı başlarken sarı-kırmızılı ekipte Selçuk, Emre Can, Yoan, Tayfur, Yavuz ve Ghilas oyuna dahil olurken, Serkan, Kosanovic, Muhammed Enes, Ömer, Kadu ve Günay oyundan çıktı. İkinci yarıda bir kez daha rakip fileleri havalandıran Adis Jahovic durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi. 

Etiketler: Göztepe, manisaspor

 

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