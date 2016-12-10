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Hazro'da karakola patlayıcı yüklü araçla saldırı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Teknebaşı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, aracın karakola yaklaşık 300 metre mesafede patlaması, olası bir faciayı önledi.

Hazroda karakola patlayıcı yüklü araçla saldırı

10 Aralık 2016 00:16

Kısa süreli çatışmanın da yaşandığı saldırının ardından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Öte yandan, ilçede bomba yüklü araçla saldırı yapılabileceğine ilişkin yaklaşık bir hafta önce istihbarat alındığı ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığı öğrenildi. Olay, saat 23.45 sıralarında, Hazro ilçesine yaklaşık 17 kilometre mesafedeki Kavaklıboğaz köyüne bağlı Teknebaşı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Teknebaşı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Aracın, karakola yaklaşık 300 kilometre mesafede patlaması, olası bir faciayı önledi. Teröristler, aracın patlamasının ardından karakola uzun namlulu silahlarla ateş de açtı. Askerlerin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Patlama ve silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Bu çerçevede, ilçe merkezinden karakola takviye birlikler gönderildi.

Saldırının istihbaratı alınmış
Öte yandan, Hazro'da yaklaşık bir hafta önce güvenlik güçlerine, teröristlerin bomba yüklü araçla saldırı yapabileceği istihbaratının alındığını ilişkin bilgilendirme yapıldığı ve bu yüzden ilçe genelinde olası bir duruma karşı güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.
Bölgede operasyon sürüyor. 

Mehmet Pişkin

Etiketler: bomba yüklü araçla saldırı, diyarbakır, hazro, patlama


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