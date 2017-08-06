Hazro'da koruculara saldırı: 3 yaralı

Olay, Hazro ilçesi Örgen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada kamuya ait araçların güvenliğini sağlayan koruculara PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda İ.B., M.T. ve M.Ç. isimli korucular yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek binasına kaldırıldı. Yaralı koruculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için helikopter destekli operasyon başlatıldı.