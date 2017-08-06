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Hazro'da koruculara saldırı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kamuya ait araçların güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 1'i ağır olmak üzere 3 korucunun yaralandığı bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Hazroda koruculara saldırı: 3 yaralı

06 Ağustos 2017 20:00

 Olay, Hazro ilçesi Örgen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada kamuya ait araçların güvenliğini sağlayan koruculara PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda İ.B., M.T. ve M.Ç. isimli korucular yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ek binasına kaldırıldı. Yaralı koruculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için helikopter destekli operasyon başlatıldı. 


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