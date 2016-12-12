Konferans, Katar’ın Eğitim Şehri Doha’da 23-25 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konferansın amacı, küresel piyasada görsel-işitsel iletişim ve çeviri hizmetlerinin hızlı genişlemesini ele almanın yanı sıra, bu alanda en iyi uygulamalar ve araştırma paylaşımı yoluyla insan kapasitesini geliştirmek için kültürler arası alışveriş platformu oluşturmaktır.

Konferansın teması, AVT hizmetleri için mesleğin mevcut durumunu, üretim ve dağıtım tekniklerini ve son kullanıcı ihtiyaçlarını şekillendiren en ileri mesleki uygulamaları ve araştırma konularına dikkati çekmektir. Bildiriler, paneller ve yuvarlak masa toplantıları, katılımcıların yeni AVT alanının iç yüzünü anlamalarını sağlayacak. Profesyoneller ve akademisyenler yeni medya, formatlar ve bağlamların yanı sıra, zorlukları çözme konusundaki yenilikçi yaklaşımları öğrenmek için meslektaşlarıyla bağlantı kuracaklar.

İnsan ve Toplum Bilimleri (CHSS) Dekanı Dr. Amal Mohammed Al-Malki şu ifadeleri dile getirdi: "Görsel-işitsel çeviri, iletişim dünyasında genel olarak temel bir itici güç halini aldı. Toplum ve teknolojideki hızlı değişimlerin getirdiği zorluklar ve fırsatlar, tüm konferansı bu temaya adamak için yeterli bir gerekçedir. Hamad Bin Khalifa Üniversitesi (KBKU) Yazılı ve Sözlü Çeviri Enstitüsünde (TII) Herkes için Medya Konferansına ev sahipliği yaparak, Katar’ı Arap dünyasında görsel-işitsel çevirinin gelişim merkezi haline getirmeyi arzuluyoruz. Bilim insanlarını, araştırmacıları ve paydaşları bu forumu 2022’ye doğru geleceği planlama konusunda bir fırsat olarak kullanmaya teşvik ediyoruz."

Konferans için yapılacak bildiri başvuruları, küresel AVT alanındaki konuları yansıtmalı. Bazı örnek kategoriler arasında şunlar sayılabilir: Ekranda dil aktarımı, yenilikçilik ve yeni teknolojiler ve Arap dünyasında görsel-işitsel çevirinin durumu.