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HDP Adana il ve ilçe eş başkanlarına gözaltı

Adana’da terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri şafak vakti yaptıkları operasyonda HDP Adana İl ve ilçe eş başkanları ile birlikte 25 partiliyi gözaltına aldı.

HDP Adana il ve ilçe eş başkanlarına gözaltı

12 Aralık 2016 06:12
HDP Adana il ve ilçe eş başkanlarına gözaltı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halkların Demokratik Partisi’ne yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Polis Adana merkez ve Ceyhan ilçesinde 30 adrese eş zamanlı özel harekat polisinin de desteğiyle girdi. Yapılan operasyonda aralarında HDP Adana İl Eşbaşkanları, Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Ceyhan ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 partili gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp kurumuna getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra basın mensuplarının "neden gözaltına alındınız" sorusuna "eş bakanıyım" cevabını verdi. HDP Seyhan İlçe Eş Başkanı olduğunu söyleyen bir kadın ise basın mensuplarının soruları üzerine" HDP Seyhan İlçe Eş Başkanıyım siyasi partinin ne terörü" diye yanıt verdi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılara atılan suçlamanın ise bölücü terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık, terör örgütü propagandası olduğu ileri sürüldü. Zanlılardan HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz, yaklaşık 2 ay önce gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası ile serbest bırakılmıştı.

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Hdp, Hüseyin Beyaz


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