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HDP Antalya İl Eşbaşkanları tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde 11 Ağustos tarihinde düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP Antalya İl Eşbaşkanları çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP Antalya İl Eşbaşkanları tutuklandı

25 Ağustos 2017 11:54

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri PKK terör örgütünün, 15 Ağustos kuruluş yıl dönümü öncesi sokak eylemleri hazırlığında olduğu bilgisine ulaşmış, TEM ekipleri, PKK’nın mahalli alan gençlik, illegal ve açık alan yapısına yönelik Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, HDP Antalya İl Eşbaşkanları İhsan Nergis ve Songül Şarklı ile 2 avukatın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınırken HDP il, ilçe örgütleri ile gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde aramalar yapılmıştı. Aramalarda çok sayıda PKK dokümanı, bölücü başı Abdullah Öcalan posterleri ve resimler ve dijital veriler ele geçirilmişti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 23 kişiden gençlik yapılanmasını oluşturan 12 kişi önceki gün adliyeye sevk edilmiş ve 5 kişi tutuklanırken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TEM'deki sorgulamaları tamamlanan aralarında HDP Antalya İl Eşbşkanları İhsan Nergis ile Songül Şarklı'nın da bulunduğu 5'i kadın 11 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında İhsan Nergis ile Songül Şarklı'nın da bulunduğu bildirildi. 

Etiketler: Hdp


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