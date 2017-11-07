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HDP Ardahan İl Başkanı tutuklandı

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 kişiden 8'i tutuklandı.

HDP Ardahan İl Başkanı tutuklandı

07 Kasım 2017 22:19

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri ve terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık ettikleri belirtilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz ve diğer 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz'ın da bulunduğu 8 kişi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Olgun Yıldız
 

 

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