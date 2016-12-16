Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK-KCK operasyonu kapsamında hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunan 57 yaşındaki HDP Aydın İl Eş Başkanı Tamis Akpınar’ın Kuşadası’nda saklandığı yönünde ihbar aldı. İkiçeşmelik Mahallesi’nde saklandığı evin çevresinde önlem alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla Tamis Akpınar’ı gözaltına aldı. Kuşadası Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne götürülen Tamis Akpınar’ın sorgulamasının ardından Didim’e gönderileceğini öğrenildi.

Zafer Hacısalihoğlu



