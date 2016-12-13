Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında alınan arama iznine istinaden, Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince HDP’nin il ve ilçe başkanlıklarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda, HDP binalarına giren ekipler, binada arama yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, binadaki bazı evrak ve bilgisayar harddisklerine incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. HDP binalarındaki aramaların sürdüğü ifade edildi.

Mersin’de dün, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 139 kişiye yönelik operasyon yapılmış, operasyonda aralarında HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan, Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu, İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanverdi, il ve ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 94 kişi gözaltına alınmıştı.