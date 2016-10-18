Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün legal görünüm adı altında sözde devlet yapılanması tesisi amacıyla ile yürüttüğü KCK terörist faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, Demokratik Bölgeler Partisi Muş İl Eş Başkanı Hatice Şeker, HDP Muş İl Eş Başkanı Ayşe Söylemez, MEYA-DER (Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği) Muş İl Başkanı Medeni Işık, DİHA (Dicle Haber Ajansı) muhabiri İdris Sayılgan ve Çiçek Tutuş adlı şahısların; PKK/KCK terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri ayrıca, Siyaset Akademisi adı altında il ve ilçe parti binalarında özerklik ve hendek olaylarının derslerinin verilmesini organize ettikleri tespit edilerek gözaltına alınmışlardır" denildi.

Gülen’in yazdığı kitaplar ve dergiler bulundu

Şüphelilerin evlerinde, HDP ve DBP binalarında yapılan aramada FETÖ/PYD terör lideri tarafından yazılmış kitap ile dergi, gazete, dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel içerikli doküman ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca DBP İl Başkanlığında yapılan aramada ise parti binasının kaçak elektrik kullanıldığının tespit edildiği ve VEDAŞ ekiplerince gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.