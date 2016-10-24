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HDP Bolu İl Başkanı tutuklandı

Bolu’da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP Bolu İl Başkanı tutuklandı

24 Ekim 2016 19:53

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan 2014 tarihinde Bolu’nun Paşaköy Mahallesi’nde terör örgütü PKK’lı teröristlerin olduğu eve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri tarafından yapılan baskında 2 terörist öldürülmüştü. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yürütülen 6 aylık çalışma sonrasında HDP İl Başkanı Özgür Günaydın’ı, ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alındı. 5 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Günaydın, savcılık tarafından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme Özgür Günaydın’ın tutuklanmasına karar verdi. 

Bülent Velioğlu
 

Etiketler: Hdp, tutuklama


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