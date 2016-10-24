Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan 2014 tarihinde Bolu’nun Paşaköy Mahallesi’nde terör örgütü PKK’lı teröristlerin olduğu eve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri tarafından yapılan baskında 2 terörist öldürülmüştü. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yürütülen 6 aylık çalışma sonrasında HDP İl Başkanı Özgür Günaydın’ı, ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alındı. 5 gün süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Günaydın, savcılık tarafından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme Özgür Günaydın’ın tutuklanmasına karar verdi.

Bülent Velioğlu

