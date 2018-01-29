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HDP Çanakkale İl Başkanı Seza Beytaş tutuklandı

Çanakkale'de sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Seza Beytaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP Çanakkale İl Başkanı Seza Beytaş tutuklandı

29 Ocak 2018 19:15

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Seza Beytaş’ı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beytaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Beytaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP İl Başkanı Seza Beytaş, 5 gün önce 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. 

 

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