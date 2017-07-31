HDP Diyarbakır’daki eylemine son verdi

HDP’li milletvekillerinin Kayapınar ilçesinde bulunan Ekin Ceren Parkında sürdürdükleri eylem birinci haftasında son buldu. Bir hafta olarak planlanan eylemlerinin sonlanması ile ilgili açıklama yapan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, “Diyarbakır’da Diyarbakır halkı, Türkiye’de Türkiye halkları, oyunu reyini kime verirse versin o bizim başımızın tacıdır, çünkü milletin, halkın iradesi neyse o bizim kabulümüzdür. Vicdan ve adalet nöbetinin bayrağını Amed’den İstanbul’a bu saat dakika itibari ile devrediyoruz” dedi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı çevrede parka çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Konuşmaların ardından HDP’li milletvekilleri, eylemlerini sonlandırarak parktan ayrıldı.

Aydın Yorat