Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmasına karar verildi. Bilindiği üzere Milletvekili Yüksekdağ hakkında "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

