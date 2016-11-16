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HDP Eş Başkanı Yüksekdağ Kocaeli’den ifade verecek

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin tutuklu Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nden alınmasına karar verildi.

HDP Eş Başkanı Yüksekdağ Kocaeliden ifade verecek

16 Kasım 2016 17:08

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmasına karar verildi. Bilindiği üzere Milletvekili Yüksekdağ hakkında "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.
 

Etiketler: Figen Yüksekdağ


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